FC Barcelona : Laporta-Vertrauter spricht über Barça-Interesse an Erling Haaland

Ein angebliches Treffen zwischen Xavi Hernandez und Erling Haaland hat ein Beben in der Szene ausgelöst. Mit Enric Masip äußert sich nun ein Berater von Joan Laporta, dem Präsidenten des FC Barcelona, über die geplante Herangehensweise.

Während sich Xavi Hernandez bezüglich der angeblichen Zusammenkunft mit Erling Haaland duckmäuserisch gab, ließ sich Joan Laporta einige Details entlocken. In Enric Masip spricht nun ein Berater des Vereinspräsidenten vom FC Barcelona über das kolportierte Treffen.

"Es ist eine Sache, die der Verein macht", sagt Masip gegenüber dem katalanischen TV3. Die katalanischen Funktionäre sollen besessen davon sein, Haaland im Sommer von Borussia Dortmund ins Camp Nou zu holen. Der Superstar kann für eine festgeschriebene Ablöse zwischen 75 und 90 Millionen Euro aus seinem bis 2024 gültigen Vertrag herausgelöst werden.

Masip ist jedoch skeptisch, was diesen finanziellen Kraftakt anbelangt. "Es ist ein schwieriges Unterfangen", so der Laporta-Intimus. "Aber wir sind Barça und wir haben unsere Optionen. Der Verein probiert sie aus und die Spezialisten auf dem Gebiet, die für den Fußball verantwortlich sind, werden wissen, was sie zu tun haben."

