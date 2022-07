Primera Division Laportas Mission: Lionel Messi soll Karriere bei Barça beenden

Joan Laporta fühlt sich mitschuldig, dass Lionel Messi den FC Barcelona im vergangenen Sommer verlassen hat. Der Vereinspräsident will den Superstar unbedingt zurückholen.

Unter Tränen hatte Lionel Messi den FC Barcelona vor einem Jahr verlassen. Barça konnte es sich nicht leisten, den auslaufenden Vertrag noch mal zu verlängern. Joan Laporta nahm am Donnerstag erneut Stellung zu dieser hochbrisanten Angelegenheit.

"Es ist klar, dass Leos Zeit bei Barça nicht so geendet hat, wie wir es uns alle gewünscht hätten", sagte Laporta in verschiedene Mikrophone. "Ich fühle mich für dieses Ende mitverantwortlich. Ich glaube, dass es ein vorläufiges Ende ist und dass wir diesen Wunsch in die Tat umsetzen werden."