FC Barcelona : Last-Minute-Angebot: Barça blitzte wegen Marcos Alonso ab

Der FC Barcelona möchte sich spätestens zur kommenden Saison einen neuen Linksverteidiger in den Kader holen. Vor wenigen Tagen startete die Blaugrana offenbar einen Angriff bei Marcos Alonso.

Der FC Barcelona unternahm am Montag, 1. Februar, dem letzten Transfertag der Winterwechselperiode, offenbar einen Versuch, Marcos Alonso ins Camp Nou zu holen. Der FC Chelsea lehnte das Gesuch laut MUNDO DEPORTIVO allerdings ab.

Chelsea soll Barças Versuch aber auch abgelehnt haben, weil die Londoner angesichts des späten Abwehrversuchs keine Zeit mehr hatten, Ersatz zu sorgen.

In Barcelona soll zur neuen Saison ein weiterer Linksverteidiger installiert werden. Dem Vernehmen nach besteht Interesse an David Alaba. Im Werben um den Österreicher soll allerdings Real Madrid in der Pole Position sein.