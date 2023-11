Leihe missglückt: Barça sucht für Pablo Torre nach neuem Klub

Pablo Torre (20) und der FC Girona dürften nach nicht einmal einem halben gemeinsamen Jahr wieder getrennte Wege gehen. Nach Informationen der Sport ist eine Neuausrichtung in die 2. spanische Liga angedacht.

Von dort sollen mit Real Valladolid, Ex-Klub Racing Santander und Real Zaragoza bereits drei Vereine konkretes Interesse signalisieren. Torre hatte Barça vor Kurzem verlassen, um in der katalanischen Nachbarstadt Girona regelmäßig zu spielen.

Pablo Torre: Barça dürfte Leihe vorzeitig abbrechen

Der Plan ging bisher allerdings nicht auf. Torre stand kein einziges Mal in der Startelf und kommt in neun Spielen in LaLiga lediglich auf 132 Einsatzminuten. In den letzten vier Partien kam er gerade mal auf 13 Minuten.

Sinn und Zweck des Leihgeschäfts werden damit klar verfehlt. Torre fällt dabei auch ein bisschen Gironas überraschendem sportlichen Erfolg zum Opfer. Punktgleich mit Real Madrid steht man nach 14 Spieltagen auf Platz 2 der LaLiga-Tabelle.

Barça wird die Torre-Leihe im Januar aller Wahrscheinlichkeit nach vorzeitig beenden. Das Mittelfeldtalent kam im Sommer 2022 für eine Ablöse von fünf Millionen Euro aus Santander.

