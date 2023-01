Leihe mit Kaufoption: Barça feilscht um Brasilien-Juwel

Barça-Sportdirektor Mateu Alemany arbeitet wohl an der Verpflichtung eines brasilianischen Verteidigers - Foto: / Getty Images

Barça zeigt nach Informationen von Globo Esporte großes Interesse an Wesley (19) vom brasilianischen Traditionsverein Flamengo Rio de Janeiro. Wie das Sportprogramm des Medienkonglomerats Globo Group berichtet, verhandeln beide Klubs über einen Transfer.

Die Blaugrana hoffen demnach Wesley bis zum Saisonende auszuleihen und ihn im Anschluss per Kaufoption dauerhaft an sich binden zu können. Laut der Fachzeitung Sport soll Wesley zunächst in Barcelonas Zweitvertretung eingesetzt werden, wenn der Deal zustande kommt.

Wesley feierte als 18-Jähriger sein Profidebüt. Der offensivstarke Rechtsverteidiger verfügt über hohes Tempo und eine gute Technik. Auch in Sachen Zweikampfführung und Pressing verdient sich Wesley Medienberichten zufolge gute Noten.