FC Barcelona : Leo Messi: Angel di Maria sendet PSG-Lockruf

Seit mehr als einer Dekade spielen Angel Di Maria und Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft zusammen. Geht es nach Di Maria, dann bald auch auf Vereinsebene.

Angel di Maria hofft auf einen Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain. "Ich habe immer davon geträumt, mit ihm in einer Mannschaft zu spielen. Dass wir in die Nationalmannschaft zusammenspielen, ist zu wenig für mich", sagte der PSG-Star.

Während Angel di Maria bereits seit 2015 für den französischen Serienmeister aufläuft, könnte Messi in kommenden Sommer ablösefrei von Barça nach Paris wechseln. Di Maria wäre happy, wenn es so kommt: "Ich hatte immer den Traum, ihn jeden Tag in meiner Mannschaft zu haben."

Beinahe wäre der Traum 2017 wahr geworden. Damals hatte PSG Neymar dank dessen Ausstiegsklausel für 222 Millionen Euro von Barça verpflichtet. Die Katalanen wollen di Maria als Nachfolger holen, wurden sich mich PSG aber nicht einig.