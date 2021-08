FC Barcelona : Leo Messi: Antonela Roccuzzo mit emotionaler Botschaft

"So viele Emotionen, die unser Leben für immer geprägt haben. Aber wie heißt es so schön: Was uns nicht umbringt, macht uns stärker", postete die Argentinierin auf Instagram in Richtung von Lionel Messi.

La Pulga kam als 13-Jähriger aus seiner Heimat Rosario zum FC Barcelona, 21 Jahre später verlässt er das Camp Nou, weil sich die klammen Katalanen sein Gehalt nicht mehr leisten können.

Auf einer tränenreichen Abschieds-Pressekonferenz erklärte Messi am Wochenende, dass das Aus für ihn alles andere als einfach sei und dass er nach seiner aktiven Karriere zurückkehren werde. Paris Saint-Germain gilt als wahrscheinlichstes Ziel des Südamerikaners.

Für seine drei Kinder wäre ein Abschied aus Barcelona schwer, erklärte Messi bereits vor Wochen. Antonela Roccuzzo betont jedoch: "Mit der Familie als Basis werden wir wieder stärker denn je aufs Feld gehen ... Wir gehen zusammen, wohin wir gehen, aber immer vorwärts! Ich liebe dich, meine Liebe!!!"