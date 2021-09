FC Barcelona : Leo Messi: Das steht in seinem berühmten Burofax

Lionel Messi wollte den FC Barcelona 2020 verlassen. Er schickte seine Kündigung an Präsident Bartomeu, bekam seinen Willen allerdings nicht. Jetzt liegt das berühmte Burofax im Wortlaut vor.

Präsident Josep Maria Bartomeu hatte Messi bei dessen Vertragsverlängerung 2017 zugesichert, dass er die Katalanen jeweils zehn Tage nach Ende der Saison ablösefrei verlassen könne. 2020 endete die Primera Division am 19. Juli, der Großteil der Champions League-KO-Runde allerdings wurde aufgrund der Corona Pandemie erst im August ausgespielt. Für Messi war daher klar: Er kann seinen Vertrag fristgemäß zum 30. August kündigen. Er schickte seine Kündigung per Burofax an Barça. Mundo Deportivo hat Zugang zu dem Dokument erhalten.

Leo Messi: Burofax im Wortlaut

"Sehr geehrter Herr Bartomeu, hiermit erkläre ich gemäß Ziffer 3.1 des Vertrages vom 25. November 2017 meinen Wunsch, meinen Arbeitsvertrag als Profifußballer mit Wirkung zum 30. August 2020 zu kündigen", beginnt das Schreiben, das Messi im vergangenen August in die Geschäftsstelle des FC Barcelona schickte.