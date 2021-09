FC Barcelona : Levante-Sieg rettet Ronald Koeman den Barça-Job

Koeman und die Seinen müssen jetzt dranbleiben und vor allem im Sinne der Ergebnisse nachlegen. Am Mittwochabend (21 Uhr) steht in der Champions League das Auswärtsspiel gegen Benfica an. Danach geh es in der Meisterschaft zum amtierenden Meister Atletico Madrid (Samstag, 21 Uhr). Bei zwei guten Auftritten kann sich Koeman mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause verabschieden.