Lewandowski-Backup: Barça fragte bei Nationalheld an

Barça gab im Januar Memphis Depay (28) an Atletico Madrid ab, kassierte drei Millionen Euro Ablöse für den niederländischen Nationalstürmer, der am Saisonende ablösefrei zu haben gewesen wäre. Seit dem Abschied Depays fehlt ein etatmäßiger Ersatz für Mittelstürmer Robert Lewandowski.

Enner Valencia, mit 38 Länderspieltoren Rekordtorschütze seines Heimatlandes und Nationalheld in Ecuador, spielt seit 2020 für Fenerbahce, sein Arbeitspapier läuft am 30. Juni 2023 aus. Ob er seinen Vertrag bei den Kanarienvögeln verlängert, bleibt abzuwarten.

In der Spielzeit 2022/23 hat der 33-Jährige in der Süper Lig nach 18 Spielen hervorragende 20 Treffer erzielt. Im Schnitt trifft er in der Liga alle 63 Minuten. Valencia führt die Torschützenliste mit deutlichem Abstand vor Fabio Borini (13 Tore) an.