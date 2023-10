Barça schielt auf Julian Alvarez - Weltmeister kann Manchester City für 50 Millionen verlassen

Der FC Barcelona hat in Robert Lewandowski (35) immer noch einen der besten Stürmer der Welt in seinen Reihen. Dennoch beschäftigen sich die Katalanen bereits damit, wie es nach der Zeit des Polen weitergeht. Dabei spielt ein Stürmer von Manchester City eine große Rolle.

Seit seinem Wechsel zum FC Barcelona hat Robert Lewandowski durchaus bewiesen, dass er nicht nur in der Bundesliga ein Weltklasse-Stürmer ist. In seinen knapp eineinhalb Jahren bei Barça kommt der Pole auf 56 Spiele und erzielte dabei starke 39 Tore, bereitete weitere 12 Treffer vor und wurde in seiner ersten Saison spanischer Meister.

Trotz seiner immer noch starken Leistungen macht auch an Lewandowski das Alter keinen Halt. Mit 35 Jahren hat er zwar wohl noch ein paar Jahre auf Top-Niveau im Tank, dennoch beschäftigt sich Barça bereits mit der Suche nach potenziellen Nachfolgern.

Der Vertrag des Polen läuft noch bis 2026, es besteht allerdings eine Option auf eine weitere Saison, sollte er in seinem letzten Jahr eine gewisse Anzahl an Spielen absolvieren. Mit Vitor Roque (18) hat Barcelona bereits einen Mittelstürmer für die Zukunft verpflichtet. 30 Millionen Euro zahlte man für den 18-Jährigen an CA Paranaense. Durch Boni kann die Summe langfristig auf 60 Mio. steigen.