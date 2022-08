Primera Division Robert Lewandowski glaubt an "rosige Zukunft" mit dem FC Barcelona

"Mit diesem Kader, mit diesen neuen Mitspielern, wenn ich die Trainingseinheiten und die Saisonvorbereitung sehe – alles läuft in eine gute Richtung", schwärmte Lewandowski von seinen Kameraden. Barça überwies in diesem Sommer für namhafte Verstärkungen wie Raphinha (25) und Jules Kounde (23) insgesamt über 158 Mio. Euro. Ausgaben, die sich laut Lewy auszahlen werden.

Neben der Mannschaft hat den Torjäger außerdem Barcelonas Coach, Xavi Hernandez (42), überzeugt. "Bei unserem ersten Gespräch wusste ich nach ein paar Minuten, was er für eine Spielidee hat, was er im Kopf hat, was meine Position angeht", schilderte Lewandowski. Wann der Angreifer die Vorstellungen seines neuen Trainers in die Tat umsetzen darf, steht derweil noch in den Sternen.