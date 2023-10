Wird Manuel Neuer wieder der Alte? Robert Lewandowski gibt Einschätzung ab

Vor knapp über einem Jahr hatte Robert Lewandowski (35) den FC Bayern München verlassen und startete sein Abenteuer in LaLiga beim FC Barcelona. In einem Interview mit Sport Bild äußerte sich der Pole über seine bisherigen Erfahrungen in Spanien und gab seine Einschätzung zu aktuellen Themen rund um seinen ehemaligen Arbeitgeber ab.

An seine Torausbeute aus Bundesliga-Zeiten kam er zwar nicht heran, dennoch wurde Robert Lewandowski mit 23 Liga-Treffern Torschützenkönig in LaLiga und verhalf somit auch seiner Mannschaft zum Gewinn der spanischen Meisterschaft.

Mit weniger Toren habe Lewandowski allerdings bereits gerechnet, wie er selber verriet. Für ihn gehe es in Barcelona mehr darum, "am Spiel teilzunehmen und Spaß zu haben, auch ohne in jedem Spiel Tore zu machen". "Physisch fühle ich mit weiter sehr gut. In der Vorbereitung war ich bei den meisten Tests Erster oder Zweiter", sagte der Pole.

Er wolle jede Minute auf dem Platz genießen, denn er sei sich bewusst, dass seine Zeit als Fußballer "nicht mehr ewig" anhalten wird. Aktuell geht das erstmal nicht, da sich der Mittelstürmer im Champions League Spiel gegen den FC Porto am Knöchel verletzte und die kommenden Spiele ausfallen wird.