Lewandowski in der Krise: So denken die Barça-Bosse über das Leistungstief

Robert Lewandowski (35) ist ohne Zweifel einer der besten Stürmer seiner Zeit. Doch derzeit scheint der Stürmer des FC Barcelona in einem kleinen Formtief zu stecken. So reagieren die Barça-Bosse auf die Mini-Krise des Top-Stars.

Mit 41 Torbeteiligungen in 46 Spielen hat Robert Lewandowski eine sehr starke Premieren-Saison für den FC Barcelona hingelegt. Zudem wurde der Pole, der 2022 vom FC Bayern nach Spanien gewechselt war, direkt Meister mit den Katalanen. Unter Barça-Trainer Xavi Hernandez (43) ist er im Sturmzentrum gesetzt.

Doch aktuell kann er das in ihn gesetzte Vertrauen nicht mit Toren zurückzahlen. Seit wettbewerbsübergreifend neun Spielen steuerte der 35-Jährige keine Torbeteiligung mehr bei, allerdings fehlte er auch drei Spiele verletzungsbedingt. In der Champions League setzte es zuletzt gegen Schachtar Donezk (0:1) zudem die schlechteste Teamleistung, die Barça nach Aussagen von Xavi in seiner Amtszeit hingelegt habe.

Barça stärkt Lewandowski den Rücken

Während die Medien in Spanien mit Lewandowski schon hart ins Gericht gehen, sollen die Barcelona-Bosse noch nicht ganz so drastisch auf die Formdelle blicken. Sie sind einem Bericht der AS zufolge davon überzeugt, dass es sich einfach nur um eine "schlechte Phase" handelt, der polnische Superstar schon bald wieder wie gewohnt trifft. Der Klub habe weiterhin vollstes Vertrauen in Lewandowskis Qualitäten