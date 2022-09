FC Barcelona Robert Lewandowski: "Wechsel zu Barça hat mir einen Schub gegeben"

Robert Lewandowski (34) hat sich mit seinem Transfer zum FC Barcelona einen lange gehegten Wunsch erfüllt. Wenn er weiterhin so stark performt, könnte zum Jahresende ein anderer Traum Realität werden.

Der Angreifer führt die Torschützenliste der Primera Division derzeit mit acht Treffern nach sechs Partien an. Warum ihm die Akklimatisierung in Spanien so schnell gelang, weiß Lewy ganz genau. "Mein Wechsel zu Barça hat mir einen Schub gegeben. Das hat mein Selbstwertgefühl gestärkt", erklärte der Pole vor dem Duell mit den Niederlanden.

Als Routinier scheut Lewandowski nicht davor zurück, seine jungen Kameraden um Pedri (19) oder Gavi (18) mit seiner Erfahrung zum Sieg zu führen: "Ich wusste, dass ich bei den Ergebnissen der Spiele eine entscheidende Rolle spielen muss und ich habe keine Angst vor dieser Rolle."

Am zurückliegenden Wochenende markierte Lewandowski einen Doppelpack gegen Tabellenschlusslicht Elche (3:0) und belegte damit abermals seinen großen Wert fürs Team. Insgesamt hat der ehemalige Münchener in acht Spielen schon elf Tore für Barça erzielt.