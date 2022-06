FC Barcelona Lewy-Alternative: Barça wirft ein Auge auf Wissam Ben Yedder

Der Pole will wechseln, bisher stellen sich die Bayern aber quer und pochen auf Vertragserfüllung. " Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen", erklärte er am Montag auf einer Pressekonferenz im Lager der Nationalmannschaft.

Ben Yedder ist offenbar als Alternative gedacht, sollte die geplante Verpflichtung von Robert Lewandowski (33, Vertrag bis 2023) vom FC Bayern in der kommenden Transferperiode nicht realisierbar sein.

Barça liebäugelt nach Informationen der französischen Sportzeitung L'Equipe mit einer Verpflichtung von Wissam Ben Yedder. Der 31 Jahre alte Angreifer stürmt aktuell für den AS Monaco, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Ben Yedder traf bei allen Stationen regelmäßig

Nicht nur Lewandowski, auch Ben Yedder weiß, wo das Tor steht. Für Sevilla erzielte er 70 Tore in 138 Spielen, auch für den AS Monaco zeigt er sich seit seiner Ankunft 2019 treffsicher, kommt auf 73 Tore in 124 Partien. Für Toulouse netze er zudem 71-mal (174 Pflichtspiele) ein.