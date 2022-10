Barça ohne Top-Torjäger: Robert Lewandowski hat Rücken

Der FC Barcelona muss am sechsten Spieltag der Champions League ohne Robert Lewandowski auskommen - Foto: / Getty Images

Der FC Barcelona tritt am aus Vereinssicht bedeutungslosen letzten Spieltag der Vorrunde bei Viktoria Pilsen (Dienstag, 21:00 Uhr) an. Das Achtelfinale ist nicht mehr zu erreichen, der Abstieg in die Europa League steht bereits fest.

Die Truppe von Trainer Xavi Hernandez reiste am Montagmorgen in Richtung Prag, von wo aus sie mit dem Bus nach Pilsen reisen wird. Nicht mit dabei in der Reisegruppe: Robert Lewandowski. Der Top-Torjäger (18 Saisontore) hat Vereinsangaben zufolge Rückenschmerzen.

Xavi schont Lewandowski

Laut Mundo Deportivo handelt es sich aber nicht um ernsthafte Probleme. Vielmehr wolle Barça-Trainer Xavi den Neuzugang schonen. Ebenfalls nicht mit dabei: Eric Garcia und Jules Kounde, die gegen Valencia verletzungsbedingt ausgewechselt wurden. Memphis Depay, Ronald Araujo und Andreas Christensen fehlen ebenfalls angeschlagen.