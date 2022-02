FC Barcelona : Liga-Boss versichert: "Barça hat sich bei Ferran Torres an die Regeln gehalten"

"Es stimmt, dass sie 55 Millionen ausgegeben haben, aber diese Summe wurde nicht auf einmal in diesem Januar fällig", sagte der Präsident von des spanischen Ligaverbands laut der Fachzeitung Sport.

Die Summe werde über fünf oder sechs Jahre in Raten verrechnet, so Tebas. In der aktuellen Saison schlage die Ablöse von Ferran in den Büchern nur mit 10 Millionen Euro zu Buche: "Sie haben sich an die Regeln gehalten".