Primera Division Ligakonkurrent verhandelt wegen Barça-Talent Rey Manaj

Manaj war in der abgeschlossenen Saison an den italienischen Erstligisten Spezia Calcio verliehen, für den er in 30 Spielen in der Serie A immerhin fünf Tore erzielte. Die Norditaliener verzichteten allerdings darauf, Gebrauch von der 2,7 Millionen Euro teuren Kaufoption zu machen.