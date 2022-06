FC Barcelona Linksverteidiger-Baustelle: Barça denkt an einen Ex-Dortmunder

Kehrt Sergio Gomez zurück in den Schoß des FC Barcelona? Der 21 Jahre alte Linksverteidiger war 2010 aus der Jugendabteilung von Espanyol zu Barça gewechselt, acht Jahre später heuerte er bei Borussia Dortmund an.

Beim BVB konnte er sich nicht durchsetzen

Auch verletzungsbedingt konnte sich der spanische U21-Nationalspieler bei den Schwarzgelben allerdings nicht für einen dauerhaften Platz auf der linken Defensivseite der Profis empfehlen. 2021 wurde er für 2,2 Millionen Euro an den RSC Anderlecht verkauft.

In der belgischen Liga erspielte sich Sergio Gomez schnell einen Stammplatz, und überzeugte unter anderem durch seinen großen Offensivdrang. Am Saisonende standen fünf Tore und zwölf Vorlagen in seiner Bilanz.