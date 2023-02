Lionel Messi: Alles vorbei mit PSG? Gespräche mit Xavi

Barça wollte nach dem Vorrunden-Aus in der Champions League den Titel in der Europa League gewinnen. Doch die Katalanen scheiterten bereits in der Zwischenrunde. Nach dem 2:2 im Hinspiel verloren sie am gestrigen Donnerstag 1:2 bei Manchester United. Im vergangenen Jahr war Barça ebenfalls in der Vorrunde der Königsklasse gescheitert, in der Europa League im Viertelfinale Endstation.

Seit dem Abschied von Lionel Messi ist Barça international nur noch zweitklassig. Viele Fans sehnen sich den Weltmeister zurück. Xavi Hernandez würde seinen ehemaligen Weggefährten wohl mit Kusshand nehmen. "Ich habe bereits gesagt, dass dies sein Zuhause ist und ihm die Türen offenstehen", erklärte der Barça-Trainer im Vorfeld der Partie in Manchester.

Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft am 30. Juni 2023 aus. Gespräche über eine Verlängerung haben bis dato zu keinem Ergebnis geführt. Jüngst kam es zu einem Treffen zwischen Messi und Barça-Verantwortlichen. Dabei wurde wohl über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen.