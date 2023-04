So plant Xavi mit Messi, sollte es zur Barça-Rückkehr kommen

Lionel Messi und Xavi spielten jahrelang Seite an Seite - Foto: / Getty Images

Der FC Barcelona bastelt hinter den Kulissen weiterhin fleißig an der Rückkehr von Lionel Messi (35). Im Camp Nou wollen sie ihren Rekordtorschützen allerdings nicht für seine angestammte Position im Angriff verpflichten.

Nach Informationen der Mundo Deportivo sieht Barça-Coach Xavi (43) in Messi einen Spielgestalter, den er am liebsten im Mittelfeld aufstellen würde. Dies bedeutete auf dem Papier eine Umstellung für den Argentinier, der für den FC Barcelona in 778 Pflichtspielen 672 Tore erzielt hat, bevor er im Sommer 2021 ablösefrei zu Paris Saint-Germain gewechselt war.

Im Sturmzentrum der Katalanen ist nach der Verpflichtung von Robert Lewandowski (34) kein Platz für Messi. Auch auf den Außenbahnen ist das Team mit Spielern wie Ousmane Dembele (25), Raphinha (26), Ansu Fati (20) und Ferran Torres (23) gut aufgestellt.

Das zentrale Mittelfeld birgt hingegen Raum für frische Kräfte. Frenkie de Jong (25) gilt seit dem Sommer 2022 als Verkaufskandidat. Die Katalanen sind auf Transfereinnahmen angewiesen, de Jong würde eine hohe Ablöse einbringen. Sollte dessen Abgang in diesem Jahr tatsächlich über die Bühne gehen, könnte Messi die vakante Position besetzen.