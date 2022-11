Lionel Messi: Andres Iniesta zweifelt an Barça-Rückkehr

Seite an Seite spielten Andres Iniesta und Lionel Messi jahrelang für den FC Barcelona, gewannen dort Titel, von denen viele Fußballer nur träumen können. Jetzt hat sich der inzwischen in Japan spielende Mittelfeldakteur zur Zukunft seines Ex-Mitspielers geäußert.

"Ich sehe es als schwierig an, dass Messi zu Barça zurückkehrt", so Iniesta zur AS, "aber ich bin nicht Leo oder Laporta und ich kann nicht vorhersagen, was in der Zukunft passieren wird. Mehr als ich es mag, muss er es mögen und sehen, ob er die Möglichkeit dazu hat."

Das Verhältnis zwischen dem von Iniesta angesprochenen Vereinspräsidenten Joan Laporta ist nach wie vor extrem unterkühlt. Messi soll sich verraten fühlen, weil er Barça vor einem Jahr verlassen musste, ohne dass er daran etwas ausrichten konnte.