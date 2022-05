Wahnsinn! Messi-Trikot von Clasico-Sieg für Monster-Summe versteigert

In über 20 Jahren voller Hingabe für den FC Barcelona hatte Lionel Messi so manch besonderen Moment erlebt. Nun ist ein Trikot von ihm für eine unglaubliche Summe versteigert worden.

Das Bild ging um die Welt, und hat noch heute Kultstatus. Als Lionel Messi mit seinem Treffer am 23. April 2017 dem FC Barcelona ein 3:2 im Clasico gegen Real Madrid bescherte, hielt er im Bernabeu sein Trikot in die Menge. Und genau das Jersey ist nun versteigert worden.

Es ist das Trikot, in dem Messi außerdem sein 500. Tor für Barça erzielte. Bei einer Auktion ging das begehrte Stück Stoff für satte 427.680 Euro an den Instagram-User "anishfutbol", der seinen Einkauf in den sozialen Medien abfeierte.