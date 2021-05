FC Barcelona : "Lionel Messi bleibt ganz sicher bei Barça"

"Ich bin mir sicher, dass er bleiben wird. Ich habe zwar keine Insider-Information, aber ich kenne ihn. Er wird bleiben, da bin ich mir ganz sicher", sagte Robert Fernandez in einem Interview.

Fernandez hatte zwischen 2015 und 2018 als Manager bei den Blaugrana gearbeitet, seit diesen Zeiten kennt er den sechsmaligen Weltfußballer bestens.

Trainiert wurde Messi in den vergangenen Monaten von Ronald Koeman. Der niederländische Übungsleiter führte Barça zum Sieg in der Copa del Rey, in der Champions League scheiterte man allerdings früh im Achtelfinale an PSG.