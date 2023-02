Lionel Messi: Bruder sorgt für Eklat – "Bei Barça-Rückkehr schmeißen wir Laporta raus"

Der FC Barcelona träumt von einer Rückkehr von Lionel Messi, die aber wohl nur durchführbar scheint, wenn sich in der Vereinsspitze etwas ändert. Joan Laporta ist Messis Bruder ein Dorn im Auge.

"Die Leute hätten auf die Straße gehen sollen"

"Die Leute hätten auf die Straße gehen sollen, damit Laporta geht und Messi bleibt. Das Barça-Museum ist das Museum von Messi. Die Spanier sind Verräter", hört Matias Messi nicht auf zu poltern. "Barcelona ist erst durch Messi bekanntgeworden."

Matias Messi führt außerdem an, seine Mutter in einer gemeinsamen Unterredung vor Leos Abgang bereits darauf hingewiesen hatte, dass Barça "dasselbe wie mit Ronaldinho" machen werde, in Anspielung auf eine angeblich undankbare Haltung gegenüber den Leistungen des Spielers während seiner Zeit im Klub.

Die Entourage von Lionel Messi teilt gegenüber Relevo mit, dass es sich dabei um eine persönliche Meinung handelt, die sich nicht mit der Meinung anderer Mitglieder aus dem Umfeld des aktuellen PSG-Spielers decken muss. Barça sei derweil "überrascht", möchte sich aber nicht zu dieser Angelegenheit äußern.