Fitnesstrainer verrät : Lionel Messi: Diese Tipps bekam er von Diego Maradona

Diego Maradona ist immer noch vielen im Gedächtnis, in seiner Heimat Argentinien wird er nach wie vor vergöttert. Fernando Signorini erinnert sich beim Radiosender der MARCA an ein Trainingslager zurück, in dem Maradona Lionel Messi Tipps gab, seine Fähigkeit, Freistöße zu schießen, zu perfektionieren.

"Diego sagte ihm, er solle seinen Fuß nicht so schnell bewegen, wenn er den Ball trifft", verrät Signorini und schließt an. "Er traf bei seinem ersten Treffer. Messi drehte sich mit einem überraschten Gesichtsausdruck um."