FC Villarreal : Vier Tore: LaLiga-Juwel macht es so wie Messi

Noch im Trikot des FC Barcelona war Lionel Messi der letzte Spieler, der im spanischen Fußballoberhaus vier Tore in einer Partie erzielte. Der Superstar muss nun den Staffelstab weitergeben.

Yeremy Pino gelang etwas, das noch nicht viele Spieler von sich behaupten können. Der Flügelstürmer des FC Villarreal erzielte beim 5:1 in Meisterschaftsheimspiel gegen Espanyol Barcelona vier Tore für seine Farben.

Pino steht damit zumindest in der Theorie auf einer Stufe mit Lionel Messi. Der Superstar war nämlich der letzte LaLiga-Spieler, dem ein Viererpack gelang. Und dieser liegt schon etwas länger zurück.

In Diensten des FC Barcelona traf Messi am 22. Februar 2020 im Heimspiel gegen SD Eibar, das im Camp Nou mit 5:0 besiegt werden konnte. Pino kommt jetzt auf sechs Tore und vier Vorlagen in der höchsten iberischen Liga.

