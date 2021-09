FC Barcelona : Lionel Messi enttäuscht von Barça? Vater Jorge bezieht Stellung

Lionel Messi musste Barça in der vergangenen Transferperiode verlassen, obwohl er sich mit den Katalanen auf eine Vertragsverlängerung geeinigt hatte. Herrscht nun böses Blut?

Lionel Messi hatte sich in den Vertragsverhandlungen mit Barça auf eine Gehaltshalbierung eingelassen und mit Präsident Joan Laporta auf ein neues Arbeitspapier verständigt. Die Verlängerung schien nur noch Formsache.

Doch als Messi nach dem Sommerurlaub in Barcelona erschien, in der Erwartung seine Unterschrift zu setzen, verkündete Laporta, dass Barça Messi nicht bei der Primera Division als Spieler registriert kann, da dies die ligainternen Financial Fairplay-Richtlinien nicht zulassen. Barças Gehaltsbudget war bereits ausgereizt.