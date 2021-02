FC Barcelona : Lionel Messi genervt von Gerüchten – kein Kontakt zu PSG

Aufgrund der omnipräsenten Wortmeldungen bezüglich eines Wechsel zu Paris Saint-Germain soll Lionel Messi müde sein. Der Superstar will klarmachen, dass er damit nichts zu tun hat.

Dahingehend will die SPORT aus dem Umfeld des Ausnahmekönners erfahren haben, dass Messi müde von den ständigen Mutmaßungen um seine Zukunft ist. Er möchte klarstellen, dass er nichts mit damit zu tun hat, heißt es.

Leandro Paredes, Neymar, Leonardo und Mauricio Pochettino – aus der PSG-Ecke erhielt Lionel Messi in den vergangenen Wochen allerhand Lockrufe und Liebesbekundungen. Der von Grund auf introvertierte Superstar distanziert sich allerdings von den Spekulationen um seine Zukunft.

Zudem ist offenbar zu vernehmen, dass Messi bis heute mit niemandem aus Paris über seine Zukunft gesprochen habe. Stattdessen sei es der Plan von La Pulga, mindestens bis zu den Präsidentschaftswahlen in Barcelona am 7. März zu warten, um in den Dialog mit den Verantwortlichen zu treten.

Spannend wird sein, ob die jüngsten Vertragsenthüllungen Einfluss auf die bevorstehenden Gespräche nehmen werden. EL MUNDO veröffentlichte, dass Messi von 2017 bis Juni 2021 bis zu 555 Millionen Euro brutto verdient.