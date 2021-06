FC Barcelona : Lionel Messi hält Wort - und macht brasilianischen Fan glücklich

Lionel Messi hat in dieser Woche sein Versprechen gehalten und den Rücken eines brasilianischen Fans signiert, der sich den Superstar des FC Barcelona hat tätowieren lassen. Das Abbild zeigt, wie Messi sein Trikot während des El Clasico 2017 hochhielt, als Barça gegen Real Madrid gewann.

Messi wurde auf Instagram auf das außergewöhnliche Tattoo aufmerksam, kommentierte einen entsprechenden Beitrag und schrieb, dass er das Tattoo liebe und er es sehr gerne signieren würde. In dieser Woche löste La Pulga schließlich sein Versprechen ein. Der Fan ließ sich übrigens wenig später auch das Autogramm des 33-Jährigen auf seiner Haut verewigen.

Einen seiner Anhänger hat Messi mit seiner Unterschrift also glücklich gemacht. Fehlt nur noch, dass er das ihm vorliegende Angebot zur Verlängerung seines in Barcelona auslaufenden Vertrags gegenzeichnet. Aus dem Camp Nou war in dieser Hinsicht durchgehend Optimismus zu vernehmen.

"Die Beziehung ist gut und wir haben das Gefühl, dass wir alles vorbereiten, was notwendig ist, damit Leo weitermachen kann", sagte Vereinspräsident Joan Laporta. Die Gespräche mit Lionel Messi würden "gut laufen".