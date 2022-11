Lionel Messi wollte nicht, dass Luis Enrique Barça verlässt

Lionel Messi gewann seine bis dato letzte Champions League unter der Anleitung von Luis Enrique. Noch immer denkt der Argentinier gerne an die Zusammenarbeit mit dem aktuellen spanischen Nationaltrainer zurück.

Luis Enrique trat beim FC Barcelona im Sommer 2014 das Erbe von Tata Martino an. Unter dem argentinischen Trainer hatte Barça den Meistertitel verpasst, Atletico Madrid den Vorzug lassen müssen. In der Champions League waren die Katalanen im Viertelfinale ebenfalls an Atleti gescheitert.

Enrique, der als Spieler acht Jahre für Barcelona gespielt und auch bei Real Madrid unter Vertrag gestanden hatte, führte Barcelona in seiner ersten Saison zum Titel in der Champions League. Auch Klub-WM, Meisterschaft, UEFA-Supercup, Copa del Rey und die spanische Supercopa konnte der Rekord-Pokalsieger unter Enrique gewinnen.

2017 verabschiedete sich Enrique aus freien Stücken, wurde durch Ernesto Valverde ersetzt. "Ich hatte eine besondere Beziehung zu ihm. Wir haben ihm gesagt, er soll bleiben", berichtet Messi.

Eitel Sonnenschein herrschte zwischen Messi und Enrique allerdings nicht immer. Nach Amtsbeginn des neuen Trainers kursierten Meldungen, dass das Verhältnis zwischen den beiden nicht sehr gut sei.