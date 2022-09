Primera Division Lionel Messi: "Hätte gerne länger mit Neymar bei Barça gespielt"

Lionel Messi und Neymar teilen sich seit einem Jahr bei Paris Saint-Germain wieder eine Umkleidekabine. Wie La Pulga verrät, hätte er mit seinem Kumpel gerne länger gemeinsam für den FC Barcelona gespielt.

Lionel Messi hatte im Rahmen seiner spektakulären Auftritte mit der argentinischen Nationalmannschaft erzählt, dass er sich im zweiten Jahr bei Paris Saint-Germain wesentlich wohler fühlt und deshalb auch sportlich wieder überzeugen kann.

An Messis Seite weiß auch Neymar dieser Tage sehr zu gefallen. Messi ärgert es derweil, dass er mit Neymar nicht länger beim FC Barcelona zusammenspielen konnte.

"Neymar und ich, wir kennen uns in- und auswendig. Ich hätte gerne länger mit ihm bei Barça gespielt", sagt Messi gegenüber dem mexikanischen Sportsender TUDN. "Und dann hat es das Leben zugelassen, dass wir uns in Paris wiedersehen. Ich freue mich, an seiner Seite zu sein."