FC Barcelona : Lionel Messi holt Cristiano Ronaldo ein

Der FC Barcelona bleibt Kandidat im Meisterschaftsrennen der Primera Division. Gegen Getafe feierten die Katalanen am Donnerstag einen 5:2-Erfolg. Matchwinner war Lionel Messi, der zu seinem Dauerrivalen Cristiano Ronaldo aufschließt.

Der sechsfache Weltfußballer erzielte gegen den Außenseiter einen Doppelpack (8., 33.), schraubte sein Trefferkonto in LaLiga damit auf 25 herauf.

Im Golden Boot-Ranking machte Messi durch die beiden Tore einen Sprung auf den zweiten Rang, den er nun gemeinsam mit seinem Dauerrivalen Cristiano Ronaldo (36, ebenfalls 25 Tore und 50 Punkte) von Juventus Turin belegt.

Führender in der Rangliste der besten Torschützen in Europa ist Robert Lewandowski vom FC Bayern München. Der polnische Nationalstürmer hat 35 Tore in der Bundesliga erzielt, kommt damit auf 70 Punkte.

Sowohl Messi, als auch Cristiano Ronaldo haben noch sechs Spieltage Zeit, um die Spitze zu erklimmen. Allerdings: Auch Lewandowski kann noch nachlegen. Der Superstar des deutschen Rekordmeisters hat seine Verletzung auskuriert und kann am 31. Spieltag gegen Mainz wieder ran.

Messi verzichtet auf weiteren Treffer

Leo Messi hätte sein Tor-Konto gegen Getafe weiter ausbauen können. Einen Elfmeter in der Schlussphase überließ der argentinische Edeltechniker allerdings Antoine Griezmann, der zum 5:2-Endstand verwandelte.