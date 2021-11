FC Barcelona : Lionel Messi kündigt Barça-Rückkehr an!

Über 20 Jahre war Lionel Messi für den FC Barcelona aktiv, bis im Sommer die Schocktrennung folgte. Für den Superstar ist schon jetzt klar, dass er in Zukunft noch mal für seinen Herzensklub arbeiten möchte. Eben in anderer Funktion.

Joan Laporta könnte, sofern er sich so lange im Präsidentenamt hält, in Zukunft hochprominente Unterstützung an die Seite bekommen. Die Rede ist von Lionel Messi, der im Anschluss an seine aktive Karriere gerne in die sportliche Leitung des FC Barcelona einsteigen würde.

"Ich habe immer gesagt, dass ich dem Verein gerne helfen und nützlich sein würde", kündigt Messi im Sport-Interview seine Rückkehr ins Camp Nou an. Welchen Job er ausüben möchte, macht La Pulga ebenfalls deutlich. "Ich würde gerne irgendwann Sportdirektor werden. Ich weiß nicht, ob es in Barcelona sein wird oder nicht. Oder ob es etwas anderes sein wird."