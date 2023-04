Weiß Luis Suarez bereits Bescheid über die Barça-Rückkehr von Lionel Messi?

Lionel Messi wird seit Wochen mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Sein ehemaliger Mannschaftskollege Luis Suarez deutet nun offenbar an, dass es tatsächlich zur Wiedervereinigung kommen könnte.

Kehrt Lionel Messi zwei Jahre nach seinem Abschied nach Paris zurück nach Katalonien? Medienberichten zufolge arbeiten Sportdirektor Mateu Alemany und Co. bereits an einer Offerte. Barça bietet Messi demnach einen Zweijahresvertrag, mit der Möglichkeit für den Superstar, das Vertragsverhältnis nach dem ersten Jahr per Ausstiegsklausel zu beenden. Als Gehalt soll Messi 13 Millionen Euro netto pro Jahr einstreichen können.

Weiß Luis Suarez, der von 2014 bis 2020 gemeinsam mit seinem Kumpel für den FC Barcelona auf Torejagd ging, bereits über eine Einigung zwischen La Pulga und Barca Bescheid? Der Uruguayer postete auf Instagram ein Foto, das Messi und ihn beim gemeinsamen Torjubel im Trikot des FC Barcelona zeigt, verlinkte seinen Profikollegen und schrieb dazu "Zurück."

Messi reist nach Barcelona

Ob Messi tatsächlich in der neuen Spielzeit wieder regelmäßig im Camp Nou zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit steigt aber seit Wochen. Messi soll keine Lust mehr auf PSG haben. Zuletzt berichtete Gerardo Romero via Twitch zudem, dass Messi am Samstag mit seiner Familie in die katalanische Hauptstadt geflogen sei. Der siebenfache Weltfußballer soll 15 Koffer bei sich gehabt haben.