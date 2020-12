FC Barcelona : Lionel Messi & Luis Suarez: Spektakulärer Wiedervereinigungsplan?

Lionel Messi und Luis Suarez können es auch heute noch nicht so wirklich fassen, dass sie nicht mehr zusammen in einem Team spielen. Das könnte sich in rund zwei Jahren wieder ändern.

Was diese Meldung zusätzlich befeuert: Messi hatte erst in einem Interview mit LA SEXTA durchblicken lassen, sich einen Karriereausklang in Amerika vorstellen zu können. "Ich hatte immer die Vorstellung, in die Vereinigten Staaten zu gehen und diese Erfahrung zu machen", sagte La Pulga.

Messis Barça-Vertrag verliert in einem halben Jahr seine Gültigkeit, ein Wechsel nach Nordamerika kommt allerdings wohl noch zu früh für Messi. 2022 könnte es dann soweit sein. Dann läuft auch Suarez' Vereinbarung mit Atletico Madrid aus.