Lionel Messi reagiert auf Real-Remontada: "Hör auf mit dem Scheiß!"

Der US-amerikanische Fernsehsender ESPN hatte am Mittwochabend eine interessante Runde zusammengetrommelt, die gemeinsam das Halbfinalrückspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City im Livestream verfolgte.

Rodrygo schoss in 90. Minute zwei Tore und rettete Real in die Verlängerung. Karim Benzema besiegelte per Elfmeter in der ersten Halbzeit der Nachspielzeit den Finaleinzug. "Es ist verrückt, so ein Spiel kann man nicht mehr gewinnen", war auch Tevez total beeindruckt von der Madrider Mentalität.