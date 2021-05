FC Barcelona : Lionel Messi scheitert – dann zeigt er seine ganze Klasse und zieht an CR7 vorbei

Beim FC Barcelona hapert es weiter an der Ausführung von Elfmetern. Gegen Valencia vergaben die Blaugrana wieder einen Strafstoß. Dass es dennoch zum Sieg reichte, hatte Barça einmal mehr Lionel Messi zu verdanken.

Der sechsfache Weltfußballer scheiterte in der 56. Spielminute beim Stand von 0:1 vom Punkt an seinem ehemaligen Mannschaftskollegen Jasper Cillessen. Bereits der 7. Fehlschuss der Katalanen vom Punkt in dieser Saison. Von Messi war es der dritte vergebene Elfmeter.

Die Nerven versagten ihm auch gegen Keylor Navas (PSG, Viertelfinale Champions League) und im Hinspiel gegen Valencia (Jaume Doménech). Außerdem scheiterten bereits Miralem Pjanic, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele und Martin Braithwaite vom Punkt.

Gegen Valencia hatte Messis Fehlschuss keine Auswirkungen. Nur Sekunden nach seinem Fehlschuss gegen Cillessen traf er zum 1:1. Antoine Griezmann staubte knapp zehn Minuten später nach Kopfball von Frenkie de Jong ab (2:1)