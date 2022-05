Primera Division Lionel Messi schließt Barça-Rückkehr aus: "Werde bei PSG weitermachen"

Joan Laporta hatte in den letzten Wochen wieder und wieder eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona ins Gespräch gebracht. Mit Spekulationen, die in dieser Richtung gehen, räumt der Superstar nun ein für alle Mal auf.

Lionel Messi beschäftigt sich nicht mit einer Rückkehr zum FC Barcelona. "In Barcelona hatte ich alles. Ich war es gewohnt, Mannschaftskameraden zu haben, mit denen ich viele Jahre lang gespielt habe", sagt La Pulga bei TyC Sports. "Es war schwer zu gehen, aber ich werde bei PSG weitermachen. Dieses Jahr fiel es mir schwer, es zu genießen, aber ich will es in der nächsten Saison tun."

Er spricht von seinem späten Beginn in der Ligue 1, einer schweren Knieverletzung, die ihn ausgebremst hatte – und seine Corona-Erkrankung. "Es ging mir schlecht, ich hatte viel Husten, Halsschmerzen und Fieber. Das hinterließ Nachwirkungen in meiner Lunge. Anderthalb Monate lang konnte ich nicht laufen, und trotz aller Warnungen nahm ich das Training frühzeitig wieder auf. Ich habe es überstürzt, aber ich konnte es nicht mehr ertragen."

Gleich in seiner ersten Saison an der Seine regnete heftige Kritik auf Messi nieder. Nach dem Aus im Achtelfinale der Champions League machte der PSG-Anhang den Ausnahmekönner nahezu alleinverantwortlich für das Scheitern in der Königsklasse. Das war er aus seiner Wohlfühloase in Barcelona nicht gewohnt.

"Am meisten waren Neymar und ich betroffen, aber das ist jetzt vorbei", hat Messi mit dem Thema abgeschlossen. "Ich ziehe es vor, es zu vergessen und die Situation zu ändern. Nächste Saison werde ich besser vorbereitet sein, ich kenne den Verein und meine Mitspieler besser."