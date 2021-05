FC Barcelona : Lionel Messi: So will Barça-Boss Laporta den neuen Vertrag gestalten

Im Anschluss soll der sechsfache Weltfußballer drei Jahre lang als Vereinsbotschafter fungieren und für diese Tätigkeit ebenfalls fürstlich entlohnt werden. So sollen die Einbußen bis 2023 kompensiert werden.

La Pulga plant angeblich, nach seiner Zeit in Barcelona seine Karriere in der Major League Soccer – womöglich bei Inter Miami – oder in seiner argentinischen Heimat ausklingen zu lassen.

Die Entscheidung über seine Zukunft will Messi am Ende der Saison treffen. Neben einer Verlängerung in Katalonien ist ein ablösefreier Wechsel zu Paris Saint-Germain und Kumpel Neymar eine Option.