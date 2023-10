Lionel Messi: Spielt bald ein weiterer Ex-Barça-Kollege an seiner Seite?

Lionel Messi machte den Anfang. Der siebenfache Weltfußballer wechselte Mitte Juli 2023 in die Major League Soccer und sorgte für einen Boom im US-Fußball. Superstars aus der Film- und Musikbranche pilgerten in die Stadien, wenn Inter Miami auflief.

Nach Messis Zusage gaben dem US-Klub auch dessen langjährige Weggefährten Sergio Busquets (35) und Jordi Alba (34) ihr Ja-Wort. Das Ex-Barça-Trio könnte nun weitere Unterstützung aus Katalonien erhalten. Laut Mundo Deportivo liebäugelt Sergi Roberto (31) mit einem Wechsel in die Vereinigten Staaten.

Folgt Sergi Roberto Messi und Co. in die MLS?

Ein Wechsel Robertos in die Major League Soccer sei das wahrscheinlichste Szenario für den Fall einer Trennung von Barça. Mundo Deportivo zufolge soll es so gut wie sicher sein, dass das Urgestein (seit 18 Jahren im Verein) am Saisonende keinen neuen Vertrag erhalten wird.