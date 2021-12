FC Barcelona : Lionel Messi: Thierry Henry vergleicht PSG-Probleme mit seinem Wechsel von Arsenal zu Barça

Thierry Henry fühlt sich bei den Problemen, mit denen sich Lionel Messi bei Paris Saint-Germain nach seinem Sommerwechsel herumärgern muss, an seine eigene Karriere zurückerinnert.

"Wenn man einen Ort verlässt, an dem man in jungen Jahren für sehr lange Zeit war und von dem man nie dachte, dass man ihn verlassen würde, ist das emotional sehr anstrengend", kommentiert Henry die aktuelle Situation von Messi in Paris im Gespräch mit Gentlemen's Quarterly (GQ). "Man muss erkennen und verstehen, wo man ist, sich an eine neue Liga und an ein neues Team anpassen und den Wechsel verdauen. Sie haben gesehen, dass er geweint hat, als er ging, das waren keine falschen Tränen."