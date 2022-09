Primera Division Lionel Messi: Keine Barça-Rückkehr, wenn Gerard Pique noch da ist

Lionel Messi steht nicht nur sportlich wieder in den Schlagzeilen. Für den kommenden Sommer muss der Superstar seine Zukunft klären, was er scheinbar schon jetzt getan hat. Eine Rückkehr zum FC Barcelona kommt aber angeblich nur infrage, sollte Gerard Pique bis dorthin für einen anderen Klub spielen.

Dass sich Lionel Messi wieder in herausragender Verfassung befindet, muss angesichts seiner extravaganten Auftritte noch mal erwähnt werden. Beim 3:0 im Testspiel gegen Jamaika feierte La Pulga seinen 100. Sieg mit der argentinischen Nationalmannschaft.

Und weil das noch nicht besonders genug war, steuerte Messi auch noch einen Doppelpack bei – in 164 Spielen für sein Heimatland kommt er inzwischen auf 90 Toren. Argentinien ist – auch dank Messi – seit 35 Spielen in Folge ungeschlagen.

Mit 14 direkten Torbeteiligungen in elf Pflichtspielen für Paris Saint-Germain ist Messi auch auf Klubebene in Bestform. An der Seine sieht er ein Jahr nach seinem Wechsel aber offenbar keine langfristige Zukunft. Gemäß La Porteria vom Portal beteve hat Messi die Entscheidung getroffen, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und PSG zu verlassen.