FC Barcelona : Lionel Messi überzeugt: Barça wird sich unter Xavi weiterentwickeln

Für den neuen Cheftrainer der Azulgrana steht an diesem Dienstag (21 Uhr) bereits das erste Endspiel an. Sollten Xavi und Co. ihr Heimspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon verlieren, rückt die Achtelfinalteilnahme in weite Ferne.