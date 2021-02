FC Barcelona : Lionel Messi und Cristiano Ronaldo klettern im Gleichschritt

Barça siegte dank der Tore von Ousmane Dembele (29., Vorarbeit Messi) und Lionel Messi (85.) im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán und zog mit nun 53 Punkten an Real Madrid (52) vorbei auf den zweiten Tabellenplatz der Primera Division.

Der Rekordmeister kann am Montagabend (21 Uhr) allerdings noch nachziehen. Zu Gast in der Hauptstadt: der formstarke Tabellenfünfte Real Sociedad (41 Punkte, drei Siege in Serie).

Tabellenführer Atletico Madrid (55), zuletzt nur ein Sieg aus vier Spielen, kann am Sonntag (21 Uhr) den Vorsprung auf Barcelona wieder ausbauen.

Beim Tabellensechsten Villarreal erwartet die Mannschaft von Diego Simeone aber eine schwere Aufgabe. Die Colchoneros haben zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.