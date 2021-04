FC Barcelona : Lionel Messi und sein "besonderer Titel" – Laporta hofft auf neue Barça-Ära

Der FC Barcelona ist zum 31. Mal Pokalsieger in Spanien. Gegen Athletic Bilbao gab es ein klares 4:0 im Endspiel zu feiern. Lionel Messi ist stolz, Präsident Joan Laporta sieht den Beginn einer neuen Erfolgsära.

Seit März 2021 hat er wieder das Kommando bei den Katalanen inne. Und mit dem Sieg in der Copa del Rey sieht der Anwalt eine neue Erfolgsära. "Ich hoffe, dies ist die erste Copa einer Ära mit vielen Titeln", sagte Laporta. "Es war ein großartiges Finale gegen eine großartige Mannschaft."

Zwischen 2008 und 2012 stellte sich der FC Barcelona unter der Leitung von Coach Pep Guardiola 14 Titel in die Vitrine, unter anderem zweimal die Champions League. Joan Laporta war damals Präsident.

lionel-messi-2015-14

"Leo ist der beste Spieler der Welt. Er ist diesem Verein sehr verbunden", so der neue Präsident. "Ich bin überzeugt, dass er bleiben will und wir werden alles in unserer Macht stehende tun, damit er bleibt."

Laporta weiter: "Heute haben wir gesehen, dass er von einer großartigen Mannschaft umgeben ist. Sie haben sehr guten Fußball gespielt."