FC Barcelona : Lionel Messi: Vater macht Ansage an Ballon-d'Or-Hater

Innerhalb der Familie Messi gibt es offenbar keine Diskussionen darüber, ob der diesjährige Ballon d'Or zu Recht an Lionel Messi gegangen ist oder ob ihn vielleicht doch eher der von vielen favorisierte Robert Lewandowski verdient gehabt hätte.

"Bla bla bla ... weitermachen", schreibt Jorge Messi bei Instagram zu einem Bild seines Sohnes, auf dem er den Goldenen Ball in den Händen hält. La Pulga war am Montag zum siebten Mal in seiner Karriere mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden, was für einen Teil der Fußballcommunity nicht nachvollziehbar erschien.