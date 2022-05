Primera Division Lionel Messi: Vater wünscht sich Barça-Rückkehr – Joan Laporta reagiert

Als Jorge Messi am Sonntag am Flughafen El Prat von zahlreichen Reportern in Empfang genommen wurde, war klar, war für seine Frage als Erstes fällt. Wird Lionel Messi noch mal zum FC Barcelona, seinem Herzensklub, zurückkehren?

Messi senior wartete mit der Antwort auf: "Ich wünsche es mir. Eines Tages..." Auf die Frage, ob sein Filius glücklich bei seinem neuen Verein Paris Saint-Germain sei, ließ der Vater und Berater von La Pulga nur ein vielsagendes "Nun, ja" folgen. Überzeugend klingt anders.

Messi musste dem FC Barcelona im vorigen Sommer nach über 20 Jahren den Rücken kehren. Im Guten ist man nicht gerade auseinandergegangen. Joan Laporta hatte La Pulga versichert, dass alles für eine Verlängerung bereit sei. Als Messi nach Barcelona kam und seinen neuen Vertrag unterzeichnen wollte, hieß es plötzlich, dass sich Barça weitere gemeinsame Jahre nicht leisten könne.