Lionel Messi vor Barça-Rückkehr? Präsident will "einen Weg finden"

"Ich muss einen Weg finden, Messis aktuelle Beziehung zu Barça zu verbessern", sagte Laporta in einem Video, das auf dem YouTube-Channel The business and money behind sports veröffentlicht wurde. Ob es tatsächlich zur Wiedervereinigung kommt? "Wir werden sehen", so Laporta. "Aber er weiß, dass Barças Türen für ihn offen stehen."

Der Vereinspräsident der Katalanen hob anschließend Messis großen Verdienst für den FC Barcelona hervor. "Er ist der beste Spieler in der Geschichte und war der wichtigste Spieler in der Geschichte von Barça."

Laporta bereut Lionel Messis Abgang

Im Juli 2002 war Messi in die Jugendabteilung des FC Barcelona gewechselt, wo ihm drei Jahre später der Sprung zu den Profis gelang. In der Folge heimste der Angreifer 35 Trophäen mit dem spanischen Pokalsieger ein. Er gewann dort alleine viermal die Champions League.